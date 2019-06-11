الإنترنت فائق السرعة يصبح خدمة عامة في كوريا العام القادم

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سيصبح الإنترنت فائق السرعة متاحًا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بدءًا من العام القادم، بما في ذلك المناطق النائية والجزر.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض سيتم تعيينها كخدمة شاملة اعتبارًا من الأول من يناير القادم. وسوف يكون هذا التعيين إلزاميا على مشغلي الإنترنت لتقديم خدمة عالية السرعة لكل مستخدم محلي، تماما مثل خدمات الهاتف الثابت.ويذكر أنه منذ تقديم خدمات الإنترنت في كوريا الجنوبية في عام 1998، شجعت الحكومة الكورية الشركات ذات الصلة على بناء خطوط لشبكات الإنترنت عبر البلاد، كما وفرت تمويلا لمشروعات خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لأكثر من 13 ألف قرية، يضم كل منها أقل من 50 أسرة.ورغم ذلك، لا يزال الإنترنت فائق السرعة خارج حدود العديد من المناطق النائية الأخرى حيث إن تكلفة توفير الخدمة تفوق الفوائد التي تحصل عليها الشركات.