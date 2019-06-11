انتشال القارب الغارق في المجر مساء اليوم

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من المتوقع أن تبدأ فرق الإنقاذ في انتشال القارب السياحي الذي غرق في مياه نهر الدانوب في مدينة بودابست عاصمة المجر، وكان على متنه مجموعة كبيرة من السائحين الكوريين الجنوبيين، وذلك في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وقال فريق الإنقاذ الكوري الذي تم إرساله إلى موقع الحادث في بودابست إن الاستعدادات لانتشال القارب قد اكتملت، وأن العملية ستبدأ في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بتوقيت كوريا.وأوضح فريق الإنقاذ أنه إذا سارت العملية كما هو مخطط لها فسوف يتم إخراج القارب من الماء في حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت كوريا.ويذكر أنه حتى اليوم الثلاثاء، تم التأكد من مصرع 19 مواطنا كوريا ومواطنا مجريا واحدًا، بينما لا يزال ثمانية أشخاص مفقودين.وقد نجا من الحادث الناتج عن اصطدام القارب بسفينة أكبر يوم 29 مايو الماضي، سبعة سائحين كوريين فقط من بين الذين كانوا على متنه.