الرئيس مون جيه إين يترحم على السيدة الأولى السابقة لي هي هو

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية فقدت "شخصية عظيمة"، وذلك تعليقا على وفاة السيدة الأولى السابقة "لي هي هو"، أرملة الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ".جاء ذلك في رسالة نشرها "مون"، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى فنلندا، على وسائل التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن خبر وفاة "لي".وأضاف "مون" أن "لي" قد ذهبت للقاء الرئيس الأسبق، وكان سيكون من الرائع لو كانت قد غادرت بعد ذلك بقليل، ولكن يبدو أنها قد افتقدته كثيرًا. كما قال الرئيس إن كوريا قد فقدت شخصية عظيمة كرست حياتها من أجل حقوق المرأة، ووصفها بأنها من الجيل الأول من الناشطين من أجل حقوق المرأة في كوريا الجنوبية.وأشار "مون" إلى أن السيدة الأولى السابقة قد وقفت إلى جانب الرئيس "كيم ديه جونغ" في جهوده المؤيدة للديمقراطية، وقامت بدور مهم في إنشاء لجنة معنية بشؤون المرأة، أعيد تنظيمها لاحقًا باسم وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة.ويذكر أن "لي" توفيت في أحد المستشفيات في سيول أمس الاثنين عن عمر يناهز 96 عاما بسبب مضاعفات من الإصابة بسرطان الكبد وبعض الأمراض الأخرى.