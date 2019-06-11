بومبيو يرافق ترامب في زيارته إلى كوريا الجنوبية

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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الرئيس "دونالد ترامب" سيناقش طرق تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحقيق إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي وبشكل يمكن التحقق منه، خلال زيارته المرتقبة إلى إلى سيول.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي دوري، أن وزير الخارجية "مايك بومبيو" سيرافق "ترامب" في زيارته إلى شبه الجزيرة الكورية.ومن المقرر أن يزور "ترامب" العاصمة الكورية سيول في موعد لم يُعلن عنه حتى الآن لإجراء محادثات مع الرئيس "مون جيه إين" بعد حضور قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و29 يونيو. وأضاف المتحدث أن "بومبيو" سينضم إلى "ترامب" في الاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" على هامش قمة مجموعة العشرين، وقال إن "ترامب" و"آبيه" سيقومان خلال الاجتماع بتنسيق مواقف بلديهما تجاه كوريا الشمالية، بما في ذلك إخلاؤها من الأسلحة النووية بشكل نهائي. كما سيبحث البلدان الحليفان سبل تعزيز التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة.