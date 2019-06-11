الرئيس مون جيه إين يلتقي برئيس الوزراء الفنلندي اليوم

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من المقرر أن يلتقي الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء الفنلندي "أنتي رين" لمناقشة سبل توسيع مجالات التجارة وغيرها من مجالات التعاون بين سيول وهلسنكي.وسوف يناقش الجانبان سبل زيادة فرص الشركات الناشئة الكورية والفنلندية وتنويع التعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع والطاقة والرعاية الصحية. وأوضح المكتب الرئاسي في سيول أن "مون" سيسعى بشكل خاص إلى تعزيز التعاون في التعامل مع تلوث الهواء، حيث نجحت فنلندا ودول شمال أوربا الأخرى في معالجة هذه القضية من قبل.ومن المقرر أن يلقي الرئيس الكوري خطابا أمام منتدى الشركات بين كوريا الجنوبية وفنلندا يتحدث فيه عن سياسات حكومته التي تركز على النمو الذي يقوده الابتكار، وذلك بحضور حوالي 200 رجل أعمال من البلدين. وسوف يختتم الرئيس الكوري زيارته الرسمية لفنلندا بحضور اجتماع مع عدد من كبار رجال الدولة الفنلنديين، بمن فيهم الرئيسة السابقة "تاريا هالونين"، التي تعد أول امرأة تتولى الرئاسة في فنلندا، وامتدت فترة رئاستها للبلاد خلال الفترة من 2000 إلى 2012. وبعد ذلك سيغادر الرئيس "مون" متوجها إلى العاصمة النرويجية أوسلو في المحطة الثانية من جولته في منطقة شمال أوربا.