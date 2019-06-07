سيول ترصد 8 ملايين دولار في شكل مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ

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صرح مسؤول بوزارة التوحيد الكورية الجنوبية للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن الحكومة الكورية الجنوبية ستحول اليوم اوغدا ما قيمته 8 ملايين دولار في الحسابين المصرفيين لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف لتخصيصها في تقديم مساعدات انسانية لكوريا الشمالية.وأضاف المسؤول أن إنفاق هذا المبلغ في مشروعات الدعم الغذائي وصحة الأمهات والأطفال سيستغرق فترة من الزمن.وكانت سيول اتخذت يوم السابع عشر من مايو الماضي قرارا يقضي بتقديم 8 ملايين دولار من المساعدات الانسانية لبيونغ يانغ من خلال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف، حيث سيتم تخصيص هذه التبرعات في علاج 450 ألف من الأطفال الكوريين الشماليين المصابين بالإسهال، الى جانب شراء الأدوية واللوازم الطبية لعلاج 280 من الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي.