كوريا تؤكد على ضرورة استناف تشغيل مجمع كيسونغ

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يشارك ممثلو الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مجمع كيسونغ الصناعي بكوريا الشمالية في جلسة نقاش حول المجمع ينظمها "براد شيرمان" رئيس اللجنة الفرعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء في واشنطن.ويقدم الممثلون خلال الجلسة شرحا للكونغرس الأمريكي وحكومته حول القيم السلمية للمجمع وضرورة استئناف تشغيله.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستمع فيها الكونغرس الأمريكي إلى شرح حول مجمع كيسونغ من ممثلي الشركات الكورية الجنوبية العاملة فيه.ويذكر أن عدد الشركات الجنوبة العاملة في مجمع كيسونغ بكوريا الشمالية يتجاوز 120 شركة حيث حصلت هذه الشركات على إذن من الحكومة بزيارة مسؤوليها للمجمع لإجراء تحقيقات في مصانعها الموجودة هناك، غيرأن الزيارة لم تتحقق بسبب رفض كوريا الشمالية لها نتيجة تجميد المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.وسيلتقي ممثلو الشركات الكورية مع مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ليؤكدوا إمكانية أن يسهم تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي في دفع كوريا الشمالية على نزع أسلحتها النووية من خلال إنعاش اقتصادها السوقي.