المكتب الرئاسي يجيب عن الالتماسات المطالبة بحل الأحزاب السياسية

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قال المكتب الرئاسي إن واجب تقييم الأحزاب السياسية يقع على عاتق الشعب، الذي هو صاحب السيادة.وكشف "كانغي جونغ"، كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية، عن رأي الرئاسة اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالالتماسات الأخيرة المقدمة إلى موقع الرئاسة الكورية على شبكة الإنترنت، والتي تطالب بحل كل من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وقال "كانغ" إن حق الحكومة في طلب حل الأحزاب السياسية يهدف إلى حماية الديمقراطية.لكنه قال إن مثل هذا الحق يمكن أن يشعل صراعًا اجتماعيًّا ويعرقل الجهود الرامية إلى تجذير السياسة الحزبية.وقد تم نشر التماس عبر الانترنت يدعو إلى حل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وجمع 1.83 مليون توقيع من المواطنين، ثم نُشِر التماس آخر يطالب بحل الحزب الديمقراطي الحاكم، وجمع 330 ألف توقيع.وقال "كانغ" إن تلك الالتماسات تعكس الإحباطات من النظام السياسي، وتشير إلى أن الشعب حريص على رؤية التغييرات قبل الانتخابات العامة في أبريل القادم.يشار إلى أن المكتب الرئاسي يستجيب إلى الالتماسات المقدمة على موقعه الإلكتروني، إذا تجاوز عدد التوقيعات 200 ألف توقيع خلال 30 يومًا من نشر الالتماس.