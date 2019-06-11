مركز أبحاث الكونغرس: كوريا الشمالية أجرت اختبارًا لصواريخ باليستية في مايو

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قالت دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضي، من أجل تطوير قدارتها الصاروخية.وفي تقرير حول برنامج كوريا الشمالية للصواريخ النووية والباليستية، الذي تم تحديثه يوم الخميس الماضي، قال المركز البحثي التابع للكونغرس الأمريكي إن بيونغ يانغ أجرت اختبارًا لصواريخ باليستية قصيرة المدى، من طراز KN-23، في محاولة لتعزيز قدراتها في الوقود الصلب وأنظمة التوجيه.وقال التقرير إن كوريا الشمالية يبدو أنها حققت بعض التقدم نحو تعزيز ترسانتها من المقذوفات التي تعمل بالوقود الصلب، وهو أكثر استقرارًا من الناحية الكيميائية ويسمح بسرعة تعويض النقص أكثر من أنواع الوقود السائل التقليدية.ومع ذلك، فلم تؤكد سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة علنًا ما إذا كانت المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في الرابع والتاسع من مايو كانت صواريخ باليستية أم لا.