كوريا الشمالية لم تعلن بعد عن إرسال وفد للعزاء

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قالت وزارة التوحيد في سيول إن كوريا الشمالية لم تنقل إلى الجنوب حتى الآن أي خطط عن إرسال وفد، لتقديم التعازي في وفاة السيدة الأولى السابقة "لي هي هو".وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين اليوم الثلاثاء إن بيونغ يانغ لم ترسل بعدُ إشعارًا رسميًّا، مضيفا أنه سيكون من غير المناسب أن تتنبأ كوريا الجنوبية بما قد تقرره كوريا الشمالية.وعندما توفي زوج "لي"، وهو الرئيس السابق "كيم ديه جونغ"، في أغسطس عام 2009، أرسلت كوريا الشمالية وفدًا من ستة أعضاء لتقديم التعازي بعد ثلاثة أيام من وفاته.كما زارت السيدة الأولى الراحلة كوريا الشمالية في ديسمبر عام 2011 عندما توفي الزعيم السابق "كيم جونغ إيل"، وخلال الزيارة، التقت بالزعيم الحالي للنظام الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".كما أرسلت "لي" باقة من الزهور ورسالة إلى كوريا الشمالية، في الذكرى الثالثة لوفاة "كيم جونغ إيل" في عام 2014. قبل أن تقوم بزيارة أخرى عبر الحدود في عام 2015، بدعوة من "كيم جونغ أون".وقد توفيت "لي" أمس الاثنين عن عمر يناهز 97 عامًا، بعد صراع مع سرطان الكبد وأمراض أخرى.وقد قامت برحلتها الأولى في كوريا الشمالية في عام 2000، عندما رافقت زوجها إلى بيونغ يانغ، في أول قمة تُعقد بين الكوريتين.