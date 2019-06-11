انتشال جزء من القارب الغارق من نهر الدانوب

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تم انتشال جزء من القارب السياحي، الذي غرق في نهر الدانوب في المجر، ومن المقرر انتشال القارب بالكامل في حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت الكوري.وقد غرق القارب الذي كان يحمل سائحين من كوريا الجنوبية في 29 مايو، بعد اصطدامه بسفينة سياحية أكبر.وقد بدأت السلطات في المجر، بما في ذلك المسؤولون في مركز مكافحة الإرهاب، عمليات الانتشال في وقت مبكر من اليوم، باستخدام رافعة عائمة كبيرة، حيث برزت غرفة القيادة في القارب الغارق بعد 26 دقيقة فقط من بدء الرافعة في انتشال القارب من الماء.وبعد انتشال غرفة القيادة، دخل اثنان من الغواصين للبحث عن جثة قبطان القارب المجري الذي لا يزال مفقودًا.وقد خططت السلطات المحلية لانتشال القارب على مراحل بنحو خمسة سنتيمترات في كل مرة، لمنع فقدان الجثث التي قد تكون داخل السفينة.ومع ذلك، فيبدو أن أعمال الإنقاذ تتقدم بصورة أسرع من المتوقع.