انطلاق فعاليات للترويج للأدب الكوري في الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يتم تنظيم فعاليات وأحداث مدتها خمسة أيام في جنوب سيول، للترويج للأدب الكوري، ابتداءً من 18 يونيو.وأعلنت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء أنها ستستضيف معرض الأدب الكوري لعام 2019، بالتعاون مع معهد ترجمة الأدب الكوري.وتتم دعوة الناشرين الأجانب المهتمين بترجمة الأعمال الأدبية الكورية للمشاركة في هذا الحدث الذي يستمر لمدة 5 أيام، والذي سيُعقد في مركز المعارض "كو إكس" ومكتبة "تشيه إن آه" القريبة.ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث حوالي 30 من الكتاب والنقاد والمترجمين من كوريا الجنوبية والخارج، إلى جانب عدد من الناشرين من نحو 12 دولة.ومن المقررأيضًا إقامة حفل موسيقي في مكتبة "تشيه إن آه"، حيث سيتم قراءة الأعمال الأدبية الكورية باللغة الكورية ولغات أجنبية أخرى.