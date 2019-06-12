مون يلتقي برئيس وزراء فنلندا ويناقش معه التعاون الثنائي

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ناقش الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع رئيس الوزراء الفنلندي "أنتي رين" التدابير اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان في هلسنكي، أمس الثلاثاء، حيث جرت مناقشة التعاون في المشترك في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والرعاية الصحية والطاقة.واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة على أساس اتفاق ذي صلة تم توقيعه خلال قمة "مون" مع الرئيس الفنلندي "سولي نينيستو" في اليوم السابق. كما تم إطلاع "مون" على تجارب فنلندا ودرايتها الفنية في حل مشاكل تلوث الهواء، وأعرب الرئيس الكوري عن أمل سيول في استكشاف تدابير للتعاون من أجل تحسين نوعية الهواء وحل مشاكل الغبار الناعم في كوريا. ورحب "مون" و"رين" أيضًا بإبرام اتفاقيات للمشاركة بين معاهد البحوث ذات الصلة بالعلوم من البلدين، والتي تشمل خطة لإجراء بحث مشترك حول خدمات شبكات الهواتف المحمولة من الجيل السادس، واتفقا على زيادة تكثيف التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.