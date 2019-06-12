سيول ترسل مساعدات بـ8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية عبر اليونيسف

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تم تسليم تبرعات من كوريا الجنوبية قيمته قيمتها 8 ملايين دولار لدعم البرامج الإنسانية في كوريا الشمالية، إلى منظمتين دوليتين للمساعدات.وقالت وزارة التوحيد في سيول إنها قدمت ثمانية ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف بعد ظهر أمس الثلاثاء.وأوضح مسؤول في الوزارة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تنفيذ إنفاق هذه الأموال، بالنظر إلى الإجراءات الداخلية لوكالات الأمم المتحدة في هذا الشأن.وقال أيضا إن سيول تناقش خطة منفصلة مع بعض المنظمات الدولية لتقديم مساعدات غذائية إلى كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استطلاع الرأي العام حول هذه الخطة.ووفقًا للمسؤول، فإن بيونغ يانغ لم تستجب حتى الآن لمقترح سيول حول التعاون في الجهود المبذولة لمنع انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية.