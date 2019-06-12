أبرامز يدعو إلى مشاركة كوريا الشمالية في التنقيب عن رفات الجنود

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أعرب قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عن أمله في أن تنضم كوريا الشمالية إلى عمليات التنقيب عن بقايا الجنود قتلى الحرب الأهلية الكورية، على طول المنطقة منزوعة السلاح، والتي تنفذها كوريا الجنوبية فقط في الوقت الراهن.جاء ذلك في تغريدة نشرها قائد القوات الأمريكية في كوريا "روبرت أبرامز" أمس الثلاثاء على "تويتر"، بعد زيارة قام بها إلى موقع التنقيب في منطقة "رأس السهم" في "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان". كما نشر "أبرامز" أربع صور لأعمال التنقيب التي تجري هناك.وفي معرض حديثه عن سعادته لحضور حفل تذكاري في الموقع، أكد "أبرامز" أن كل جندي وخبير تنقيب كوري جنوبي قد كرس نفسه للوفاء بالوعد بعدم ترك أي رفات خاصة برفاقهم. وأعرب عن أمله في أن تبذل كوريا الشمالية نفس الجهود حتى يتم العثور على كل رفات الجنود المفقودين منذ الحرب الأهلية الكورية.وقد رافق وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" القائد الأمريكي "أبرامز" خلال الرحلة، مع مسؤولين من السفارتين الأمريكية والفرنسية في سيول. وكانت الكوريتان قد اتفقتا في البداية على إطلاق أعمال التنقيب بشكل مشترك في أبريل بناءً على الاتفاقيات العسكرية بينهما في 19 سبتمبر 2018. لكن كوريا الجنوبية بدأت أعمال التنقيب بمفردها حيث ظلت كوريا الشمالية صامتة بشأن هذه المسألة.