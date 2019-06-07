كوريا تفوز على الإكوادور وتصل إلى نهائي كأس العالم تحت 20 سنة لأول مرة

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وصل منتخب كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة، بعد تغلبه على منتخب الإكوادور بهدف مقابل لا شيء في مباراة الدور قبل النهائي التي جرت على ملعب "لوبلان" في بولندا.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب "تشيه جون" في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وهو ما ساعد كوريا الجنوبية على الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة لأول مرة في تاريخها.وقد فازت كوريا الجنوبية بخمس مباريات متتالية منذ مباراتها الافتتاحية مع البرتغال.وفي السابق، لم تتمكن كوريا من تخطي المركز الرابع في هذه البطولة التي تقام كل سنتين. وفي عام 1983، تقدم المنتخب الكوري إلى الدور نصف النهائي لكنه خسر أمام البرازيل، ثم خسر أمام بولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.ويتطلع المنتخب الكوري هذه المرة إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى من خلال الفوز على منتخب أوكرانيا الذي سيشارك لأول مرة أيضا في المباراة النهائية، على ملعب "لودز" في بولندا يوم السبت القادم الساعة 1 صباحًا بتوقيت كوريا.