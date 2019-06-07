ترامب يقول إنه تلقى رسالة جميلة من قائد كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء إنه تلقى رسالة "جميلة" و"ودية للغاية" من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقبيل مغادرته في رحلة انتخابية إلى ولاية "أيوا"، أدلى "ترامب" بتصريحات للمراسلين في البيت الأبيض، قال فيها إنه تلقى الرسالة أول من أمس الاثنين، ووصفها بأنها كانت "رسالة شخصية للغاية وودودة للغاية ولطيفة للغاية". وأكد "ترامب" على أن لديه علاقة جيدة مع "كيم"، وأنه يعتقد أن شيئًا "إيجابيًا جدًا" سيحدث. ولم يكشف "ترامب" عن مضمون الرسالة، لكنه أضاف أنه يعتقد أن كوريا الشمالية لديها "إمكانيات هائلة" في ظل نظام "كيم جونغ أون".وعندما سئل عن التقارير الأخيرة حول تورط الزعيم الكوري الشمالي في حادث اغتيال أخيه غير الشقيق "كيم جونغ نام"، قال "ترامب" إنه لم يكن ليدع ذلك يحدث تحت رعايته. وأضاف "ترامب" أنه اطلع على معلومات وكالة المخابرات المركزية فيما يتعلق بالأخ الأكبر غير الشقيق لـ"كيم"، وأكد للزعيم الكوري الشمالي أنه لن يسمح لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية باستخدام جواسيس ضد كيم.