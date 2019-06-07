مون يبدأ زيارة رسمية إلى النرويج

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وصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى العاصمة النرويجية أوسلو أمس الثلاثاء، في المحطة الثانية من جولته الرسمية التي تستغرق أسبوعًا في منطقة شمال أوربا.ومن المتوقع أن يشارك "مون" أفكاره حول عملية السلام بين الكوريتين وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية في خطاب يلقيه في جامعة أوسلو اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانعقاد أول قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.وسوف يعقد "مون"، الذي يعد أول رئيس كوري جنوبي يزور النرويج بصفته الرسمية، محادثات مع رئيسة الوزراء النرويجية "إرنا سولبرغ"، حيث يسعى للحصول على دعم قوي لمبادرة السلام الكورية التي طرحتها حكومته.وبعد ذلك سيستقل "مون" سفينة الدعم والإمداد الكورية الجنوبية التي تستخدمها القوات البحرية النرويجية في "بيرغن"، ثاني أكبر مدن النرويج. ومن المقرر أن يزور الرئيس الكوري منزلًا تابعًا للمؤلف النرويجي الكبير "إدوارد غريغ"، قبيل مغادرته متوجها إلى ستوكهولم عاصمة السويد في المحطة الثالثة والأخيرة من جولته.