بولتون يقول إنه من الممكن جدا عقد قمة ثالثة مع كوريا الشمالية

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أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى "جون بولتون" أن عقد قمة ثالثة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر "ممكن تماما".وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن "بولتون" أدلى بهذا التصريح في مؤتمر استضافته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء، حيث قال إن القرار في هذا الشأن يعود إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، حيث إن "كيم" يمتلك "المفتاح" وأن الولايات المتحدة ستكون جاهزة عندما يكون الكوريون الشماليون جاهزين. وأضاف أن القمة الثالثة ممكنة في أي وقت تحدده كوريا الشمالية.كما أكد "بولتون" على موقفه السابق من أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في مايو يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكنه رفض فكرة أنه يختلف مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي قال إنه ينظر إلى عملية الإطلاق الصاروخي "بشكل مختلف". وقال المستشار الأمني الأمريكي إن "ترامب" كان يتحدث عن تعهد يعتقد أنه حصل عليه من "كيم جونغ أون" بعدم إجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أو تجارب نووية، وهو ما لم تفعله كوريا الشمالية في شهر مايو.