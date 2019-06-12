259 ألف وظيفة جديدة في السوق الكورية في مايو

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تبين أن عدد الوظائف الجديدة في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي قد بلغ 259 ألفا، بينما ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين في شهر مايو الماضي 27 مليونا و320 ألفا، بزيادة قدرها 259 ألفا مقارنة بشهر مايو من العام السابق.وقال التقرير إن نمو عدد الوظائف قد ظل في حالة ركود لمدة عام تقريبًا حتى شهر يناير، عندما تمت إضافة 19 ألف وظيفة فقط، لكن الرقم قفز إلى أكثر من 250 ألفا خلال الشهرين التاليين، قبل أن ينخفض إلى أقل من 200 ألف في أبريل.وبلغ معدل البطالة في مايو 4%، وهو نفس مستواه دون تغيير مقارنة بالعام الماضي، في حين وصل عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و145 ألف شخص، وهو أعلى رقم في شهر مايو منذ عام 2000.وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا 9,9% في الشهر الماضي، بعد أن كان 10,5% في نفس الفترة من العام السابق.