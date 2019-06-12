محافظ البنك المركزي الكوري يلمح إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة

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ألمح محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إلى احتمال اتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 69 عامًا على تأسيس البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء، حيث أكد على الحاجة إلى "اتخاذ التدابير المناسبة" للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. وأوضح "لي" أنه يجب على كوريا الجنوبية أن تتخذ مثل هذه الإجراءات للتعامل مع المصاعب الخارجية، بما في ذلك الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع النمو في سوق أشباه الموصلات.وأضاف أنه يجب أيضا على الحكومة الكورية أن تراقب عن كثب اتجاه التغيرات الاقتصادية وتأثيراتها.ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير إلى احتمال قيام البنك المركزي بتغيير موقفه السابق من أن سعر الفائدة الرئيسي لن يتم تخفيضه. فقد استبعد محافظ البنك المركزي الكوري في تصريحات أدلى بها يوم 31 مايو الماضي، إمكانية تخفيض سعر الفائدة بناء على توقعات بأن الاقتصاد الكوري سوف يكتسب زخماً خلال النصف الثاني من هذا العام.