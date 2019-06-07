كوريا الشمالية تكشف عن ظهور حمى الخنازير الإفريقية

كشفت وسائل إعلام كوريا الشمالية عن ظهور حمى الخنازير الإفريقية لأول مرة مشيرة إلى أن تدابير مكافحة الوباء تجري في مختلف أرجائها حيث صرحت صحيفة العمل التابعة لحزب العمل في كوريا الشمالية اليوم في مقال بعنوان "مكافحة الوباء والإنتاج" باتخاذ تدابيرالوباء الطارئة للحيلولة دون انتشار حمى الخنازير الإفريقية.
وتم التأكد من ظهورالحالات الأولى من الحمى في كوريا الشمالية بعد أن أخبرت المنظمةَ العالمية لصحة الحيوان بذلك في الثلاثين من الشهر الماضي. قدمت في أعقابه السلطات إلى سكانها توجيهات إرشادية بشأن خطورة الوباء وطرق مكافحته دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وحسب إفادة الجانب الكوري الشمالي للمنظمة العالمية ، فقد نفق 77 خنزيرا من إجمالي 99 بسبب الحمى الإفريقية في مزرعة في منطقة " أوه سي كون" في مقاطعة "جاكانغ" يوم 23 من الشهر الماضي. وبالرغم من عدم وجود أي تقاريرعن إصابات إضافية حتى يوم 6 من هذا الشهر إلا أن الشكوك تحوم حول انتشار المرض رغم تأكيد الصحيفة الكورية الشمالية على أن عملية مكافحة الوباء تجري بشكل فعال في مختلف أرجاء البلاد.