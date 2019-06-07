كوريا الشمالية تكشف عن ظهور حمى الخنازير الإفريقية

Photo : YONHAP News

كشفت وسائل إعلام كوريا الشمالية عن ظهور حمى الخنازير الإفريقية لأول مرة مشيرة إلى أن تدابير مكافحة الوباء تجري في مختلف أرجائها حيث صرحت صحيفة العمل التابعة لحزب العمل في كوريا الشمالية اليوم في مقال بعنوان "مكافحة الوباء والإنتاج" باتخاذ تدابيرالوباء الطارئة للحيلولة دون انتشار حمى الخنازير الإفريقية.وتم التأكد من ظهورالحالات الأولى من الحمى في كوريا الشمالية بعد أن أخبرت المنظمةَ العالمية لصحة الحيوان بذلك في الثلاثين من الشهر الماضي. قدمت في أعقابه السلطات إلى سكانها توجيهات إرشادية بشأن خطورة الوباء وطرق مكافحته دون تقديم مزيد من التفاصيل.وحسب إفادة الجانب الكوري الشمالي للمنظمة العالمية ، فقد نفق 77 خنزيرا من إجمالي 99 بسبب الحمى الإفريقية في مزرعة في منطقة " أوه سي كون" في مقاطعة "جاكانغ" يوم 23 من الشهر الماضي. وبالرغم من عدم وجود أي تقاريرعن إصابات إضافية حتى يوم 6 من هذا الشهر إلا أن الشكوك تحوم حول انتشار المرض رغم تأكيد الصحيفة الكورية الشمالية على أن عملية مكافحة الوباء تجري بشكل فعال في مختلف أرجاء البلاد.