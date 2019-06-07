أخ الزعيم الكوري الشمالي

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أفادت صحيفية "والستريت جورنال" الأمريكية أمس بأن "كيم جونغ نام" الأخ غيرالشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كان على إتصال بالسلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية في قائم حياته.وتجدر الإشارة إلى أن الصحيفة الأمريكية أفادت أمس الأول بأن كيم كان عميلا في مركز المخابرات الأمريكية وبأنه كان ايضا على إتصال بالسلطات الأمنية في بعض الدول بما فيها كوريا الجنوبية والصين واليابان.وأضافت نفس المصادر أن المسؤول الذي يعلم بهذه الإتصالات كشف أن كيم كان يحاول تطوير هذه العلاقات من أجل حماية أسرته والحصول على المال لمواجهة المخاطر التي تحيط به.وأنه كان يحاول إخفاء حقيقة تسريبه المعلومات عن كوريا الشمالية.من ناحية أخرى، امتنعت الصحيفة الأمريكية عن تأكيد المعلومات التي كان كيم قدمها إلى السلطات الاستخباراتية.وتجدر الإشارة إلى أن كيم جونغ نام قتل بالمادة السامة " في أكس" في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا في شهر فبراير من عام 2017.