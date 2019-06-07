إرجاع قارب صيد كوري شمالي إلى كوريا الشمالية

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صرحت هيئة الأركان المشتركة بأن القوات البحرية الكورية الجنوبية اكتشفت قارب صيد كوري شمالي حاد عن مساره بعد تجاوزه خط الحدود الشمالية قبل أن تعيده إلى الجانب الكوري الشمالي.وذكر ذات المصدر أن سفينة عسكرية كورية جنوبية اكتشفت قارب صيد كوري شمالي تائه في البحر من جنوب الخط في مدينة "سوك تشو" بمقاطعة "كانغ وون" في الساعة الواحدة والربع بعد ظهر أمس وأوضحت أنها سلمت القارب إلى الجانب الكوري الشمالي في الساعة السابعة و8 دقائق بعد ظهر نفس اليوم وفق طلب من بيونغ يانغ .وكان القارب يقل 6 بحارة قبل أن يفقد مساره الصحيح بسبب خلل فني.