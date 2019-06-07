Photo : YONHAP News

استأثر الفيلم "طفيلي" للمخرج الكوري "بونغ جون هو" الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2019 بقلوب المشاهدين الفرنسيين.وصرحت شركة "سي زاي إيه أن أم" اليوم الأربعاء بأن الفيلم الكوري الذي بدأ عرضه في فرنسا يوم 5 من هذا الشهر نجح في استقطاب 259 ألفا و373 مشاهدا خلال خمسة أيام من العروض ليسجل النسبة الأعلى من حيث عدد المشاهدين خلال الأسبوع الأول في تاريخ الأفلام الكورية التي عرضت في فرنسا.وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم "طفيلي" احتل المركز الثاني من حيث بيع تذاكر الأفلام في فرنسا بعد الفيلم الأمريكي "أكس مان: دارك فينيكس" الذي بدأ عرضه في نفس اليوم وبلغ عدد مشاهديه 478 ألف مشاهدا. الا أن الفيلم الأمريكي تم عرضه في 597 دارا للسينما بينما عرض الفيلم الكوري في 179 دارا فقط.وقال مسؤول في الشركة الكورية إنه من المقرر زيادة عدد دور السينما التي يتم فيها عرض "طفيلي" إلى حوالي 300 دار في هذا الأسبوع بفضل رواجه الكبير لدى المشاهدين الكوريين.ويقال إن الفيلم "طفيلي" بدأ عرضه في كوريا في الثلاثين من الشهر الماضي بحيث ظل يحتل المركز الأول من حيث بيع التذاكر ليبلغ عدد مشاهديه 7 ملايين و400 ألف مشاهد حتى اليوم الرابع عشر من عرضه.