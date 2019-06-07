عدد المشتركين في الجيل الخامس يتجاوز مليونا

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تجاوز عدد المشتركين في خدمة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في البلاد مليون شخص في العاشر من هذا الشهر بعد مرور 69 يوما على بدء تقديم الخدمة لأول مرة في العالم وفق وزارة العلوم والتكنولوجيا والاتصالاتو أكد المصدر ذاته أن شركات خدمة الهواتف المحمولة أعلنت في اجتماع لفريق العمل من القطاعين الخاص والعام بشأن متابعة خدمة الجيل الخامس عقد أمس الثلاثاء عن خطة لتنفيذ الخدمة تدريجيا في 120 من المباني ذات الكثافة السكانية العالية بما فيها المطارات الرئيسية ومحطات القطار السريع ومتاجر التسوق الكبيرة والمعارض المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد.كما قررت الشركات القيام بإقامة المنشآت ذات الصلة في النصف الثاني من هذا العام من خلال اختيار حوالي 350 مكانا إضافيا بما بينها دور السينما والملاعب والفضاءات التجارية الكبرى.وتبين أن عدد محطات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة التي تم إنشاؤها حتى الآن بلغت 61 ألفا و246 محطة بينما بلغ عدد الأجهزة ذات الصلة التي تم بناؤها 143 ألفا و275 جهازا.