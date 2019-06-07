أخت الزعيم الكوري الشمالي تنقل رسالة للتعازي في وفاة السيدة لي

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قررت كوريا الشمالية ارسال باقة من الزهور بدلا من ارسال وفد للتعزية بعد وفاة السيدة "لي هي هو" أرملة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق " كيم ديه جونغ" وفق ما صرحت به وزارة التوحيد الكورية.و تتولى حمل باقة الزهورالمصحوبة برسالة تعزية "كيم يو جونغ" مديرة القسم الأول للإعلان والدعاية التابع لحزب العمل وأخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".واقترح الشمال لقاءا مع مسؤول من الجنوب في" دار التوحيد" في منطقة "بانمونجوم" في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم لتسليم الرسالة وأوضحت التقارير أن كيم يو جونغ ستحضر اللقاء.في المقابل يحضر "جونغ عوي يونغ" مدير مكتب الأمن القومي في مقر الرئاسة و"سو هو" نائب وزير التوحيد و"بارك جي وون" نائب رئيس مركز"كيم ديه جونغ " للسلام ممثلا للجنة مراسم الجنازة اللقاء من أجل تسلم باقة الزهور ورسالة التعازي.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التوحيد نقلت يوم أمس خبر وفاة السيدة لي عبر مكتب الاتصالات المشتركة في مدينة كيه سونغ الكورية الشمالية تلبية لطلب لجنة تنظيم مراسم الجنازة.