وزارة التوحيد تؤكد على نية بذل كل الجهود لتحقيق التقدم في نزع الأسلحة النووية

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بمناسبة مرور عام واحد على صدور البيان الكوري الشمالي والأمريكي المشترك الذي صدر في سنغافورة اليوم، صرحت وزارة التوحيد الكورية بأنها ستركز جهودها لتحقيق تقدم حقيقي في قضية نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل كامل من خلال الحوارمع بيونغ يانغ اعتمادا على التعاون الوثيق مع واشنطن.وقال "لي سانغ مين" الناطق باسم الوزارة إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالحفاظ على دفع مسارالمفاوضات باستمرار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة اللتين أكدتا مواصلة الحوار بينهما حتى بعد مباحثات القمة في هانوي في شهر فبراير الماضي.والجدير بالذكر أن المفاوضات بين الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي ظلت تشهد حالة من الركود بعد الفشل في التوصل إلى صفقة في مباحثات هانوي لكن ذلك لم يمنع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمناسبة مرور عام واحد على مباحثات القمة في سنغافورة.من جانبه، وصف الرئيس ترامب رسالة كيم بأنها جميلة ودافئة ورائعة للغاية مما أنعش الأمل في مساهمة الرسالة في كسر الجليد الذي آلت اليه المفاوضات.