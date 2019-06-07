مون يتعهد بإقامة السلام من خلال مبادرة أوسلو

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" بإقامة السلام الذي سيوفر للشعب الكوري الدعم العملي في حياتهم اليومية.وقد كشف "مون" عن مبادرة أوسلو، اليوم الأربعاء، خلال كلمته الرئيسية التي ألقاها في منتدى أوسلو، الذي عُقِد في جامعة أوسلو.وقال الرئيس إن السلام إذا أصبح وسيلة مساعدة عملية للمواطنين، سيشارك المواطنون بفاعلية في الجهود المبذولة للتغلب على الانقسام بين الكوريتين، وخلق السلام بينهما.وقال إن السلام الحقيقي يفيد جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك كل مواطن كوري، متعهدًا ببذل الجهود لتحقيق السلام لجميع الناس.كما أشار "مون" إلى أن السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية يعني الهدم الكامل لجميع مخلفات الحرب الباردة في شمال شرق آسيا، وأعرب عن أمله في أن يأتي يوم قريب يتحقق فيه السلام في شبه الجزيرة ويساهم في السلام والمصالحة الإقليمية، ويؤدي إلى الرخاء المشترك في آسيا وأوروبا.كما قام الرئيس الكوري الجنوبي أيضًا بتقييم القمة التاريخية الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للقمة، التي تتزامن مع زيارته الرسمية إلى النرويج.وقال الرئيس "مون" إن زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفقا على مبادئ نزع السلاح النووي بالكامل، وعلى تحسين العلاقات الثنائية وإقامة نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية، مضيفًا أن تلك الاتفاقات ما زالت قابلة للتحقيق.وفيما يتعلق بالمأزق الحالي في المحادثات النووية، في أعقاب انهيار القمة الثانية بينهما في هانوي، قال "مون" إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكي يتفهم كل جانب موقف الجانب الآخر، ويبتعدان عن العلاقات العدائية التي استمرت على مدار السبعين عامًا الماضية.وأشار إلى أنه حتى بعد قمة هانوي، أظهر قادة البلدين ثقة متبادلة وأبدوا رغبتهم في مواصلة الحوار.وقال "مون" إن ما نحتاج إليه ليس رؤية جديدة أو إعلانًا جديدًا، بل تعميق التفاهم والثقة بين الجانبين.كما قال إن الرحلة نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية لن تكون سهلة، وربما تستغرق وقتًا طويلًا، ومع ذلك، فقد أكد أن حكومة سيول ستواصل اتخاذ الخطوات من أجل السلام، وسوف تحقق هذا الهدف بالتأكيد.