المبعوث الأمريكي الخاص يلتقي أعضاء مجلس الأمن الدولي

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عقد الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" اجتماعًا مغلقًا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مجدِّدًا الأمل في إحياء مفاوضات نزع السلاح النووي مع بيونغ يانغ.والتقى "بيغون" بمبعوثين من الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن، في مقر البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وناقش التطورات الأخيرة المتعلقة بكوريا الشمالية.ووفقًا لمصدر دبلوماسي حضر الاجتماع، أشار "بيغون" إلى رسالة أرسلها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مؤخرًا إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وعن تعزية "كيم" في وفاة أرملة الرئيس الكوري الجنوبي السابق "كيم ديه جونغ"، باعتبارها إشارات إيجابية.كما حضر الممثل الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "تشو تيه يول" الاجتماع، كممثل عن أحد الأطراف المعنية بقضايا شبه الجزيرة الكورية.وقال "تشو" للصحفيين إن المشاركين ناقشوا تقييماتهم للوضع الحالي والاتجاه الذي ينبغي عليهم المي فيه، فيما يتعلق بالمفاوضات المستقبلية مع كوريا الشمالية.وقد أثيرت مسألة العقوبات خلال اجتماع الأربعاء، حيث أكدت الولايات المتحدة على وجوب تنفيذ جميع العقوبات، حتى يتخلى النظام عن الأسلحة النووية.