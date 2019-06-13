وزارة الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لمواصلة المحادثات على مستوى العمل مع بيونغ يانغ

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إنها مستعدة لمواصلة محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل، مع كوريا الشمالية، في الذكرى السنوية الأولى للقمة التاريخية الأولى بين البلدين، التي انعقدت في سنغافورة العام الماضي.وقالت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أورتاغوس" خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة النقاش مع نظرائها، حول كيفية إحراز تقدم نحو الالتزامات التي تم التعهد بها قبل عام.ورفضت المتحدثة الإجابة عما إذا كان الطرفان ما زالا على اتصال أم لا.لكنها قالت إن واشنطن تأمل في أن تؤتي تعهدات العام الماضي ثمارها، مؤكدة أنها "مستعدة بالتأكيد للقيام بذلك على مستوى العمل".وأضافت أن العقوبات الاقتصادية ستظل سارية في غضون تلك الأثناء.