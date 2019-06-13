السياسية واشنطن وحلفاؤها يتهمون الشمال بخرق سقف العقوبات على الوقود

أفادت الأنباء أن الولايات المتحدة وحلفاءها اتهموا كوريا الشمالية بخرق سقف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الوقود، عن طريق إجراء عمليات نقل الوقود من سفينة إلى سفينة، خلال هذا العام.

ووفقًا لما ذكرته رويترز أمس الأربعاء، أرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم الثلاثاء الماضي إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وثيقة موقعة، تدعو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ردًّا على هذه الانتهاكات.

وأكدت الوثيقة، التي وقعتها كوريا الجنوبية أيضًا كما أفادت الأنباء، أنه بينما تسمح العقوبات باستيراد ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط، فقد تجاوز الشمال الحد الأقصى السنوي المفروض، من خلال عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى سفينة.

وقيل إن الوثيقة تحتوي على طلب بأن تقرر لجنة العقوبات أن الحد الأقصى السنوي قد تم انتهاكه، وتطالب الدول بوقف شحنات الوقود إلى كوريا الشمالية على الفور.

