الرئيس مون يؤكد على التسريع بعقد قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" الذي يزورالنرويج حاليا "إنه يتعين على الرئيسين الكوري الشمالي والأمريكي اللقاء قبل فوات الأوان"وبعد أن ألقى "مون" كلمة في منتدى "أوسلو" بالنرويج يوم أمس، أجاب ردا على سؤال عن إمكانية لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قائلا "إنني مستعد للقاء معه في أي وقت" معربا عن أمله في عقد القمة قبل المباحثات المرتقبة بين واشنطن و بيونغ يانغ نهاية هذا الشهر.وأعرب مون عن استعداده للمساعدة في تضييق الفجوة بين الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي بشأن سبل نزع الأسلحة النووية خلال القمة المتوقعة بين الكوريتين قبل أن يلتقي بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" داعيا الزعيم "كيم " إلى اتخاذ قرار.وفيما يتعلق بالرسالة الأخيرة التي أرسلها الزعيم كيم إلى الرئيس ترامب، أوضح الرئيس مون أنه كان على علم مسبق بمحتوى الرسالة مما يشير إلى استمرار محرك الحوار الذي ساهمت في دفعه سيول رغم مرحلة الركود.كما كشف "مون" في كلمته عن مبادرة لإحلال السلام من أجل تحسين حياة الشعب بصورة فعلية.وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن مبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية في أوسلو جاء بعد عامين من مبادرة "برلين".ومن المتوقع أن يلقي الرئيس "مون" كلمة أمام البرلمان السويدي غدا الجمعة، ينتظر أن يقترح فيها بعض الطرق العملية لتسوية قضية نزع الأسلحة النووية.