كوريا الشمالية تستمر في صنع غواصة حاملة للصواريخ البالستية

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صرحت قناة " نورث 38" المتخصصة في الشؤون الكورية الشمالية أمس بأنها لاحظت استمرارعمليات صنع غواصة جديدة من المرجح أن تكون حاملة للصواريخ البالستية في مصنع "سين بو" لبناء السفن في كوريا الشمالية.ونقلا عن نفس المصدر رصدت صورا للأقمارالصناعية تم التقاطها مؤخرا تحريكا لقطع الغيار والأجهزة بالقرب من وحدة للتصنيع.وأوضحت المصادر أيضا أنه تم إجراء تحسينات طفيفة على حوض آمن للقوارب في حوض بناء السفن، بما في ذلك تركيب 12 رافعة على فترات منتظمة على طول جانب الماء، في الفترة ما بين 11 ابريل و 5 مايو الماضي، مرجحة أن تكون الرافعات سهلت عملية تحميل المعدات حفيفة الوزن أسفل البوابات في الغواصة وعلى منصة إطلاق تحت الماء.وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية تمتلك غواصة تعمل بالديزل وتزن ألفي طن كما أنها قادرة على حمل صاروخ بالستي.