نقل مقر قيادة القوات المشتركة إلى بيونغ تيك

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن نقل مقر قيادة القوات المشتركة سيعزز كفاءة العمليات المشتركة، للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقد قدم الوزير "جيونغ كيونغ دو" هذا الضمان أمس الأربعاء أمام كبار القادة العسكريين، بما في ذلك رؤساء الأركان، خلال اجتماع لتقييم التقدم المحرز في نقل قيادة العمليات العسكرية إلى الجانب الكوري الجنوبي في زمن الحرب.وتأتي تصريحات "جيونغ" بعد أيام من موافقة سيول على نقل مقر قيادة القوات المشتركة من "يونغ سان" في وسط سيول إلى معسكر همفريز الأمريكي في "بيونغ تيك".كما قام الوزير بتقييم الجهود التحضيرية قبل الاختبار الأولي للقدرة التشغيلية لسيول، التي تهدف إلى تقييم استعداد الجانب الكوري لاستلام قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.وقال إن الحليفين قاما بإجراء تمرينات في شهر مارس لإجراء الاختبارات في النصف الثاني من العام، وأوضح أنه تم إحراز تقدم كبير في الجهود المبذولة للاختبار الأولي.