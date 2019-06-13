السلطات المجرية لم تعثر على جثث للمفقودين الكوريين بعد انتشال القارب الغارق

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أعلنت السلطات المجرية أنها لم تعثر على جثث الأشخاص الأربعة الكوريين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، بعد انتشال القارب الغارق من نهر الدانوب، والذي تعرض لحادث وكان على متنه 33 كوريًّا جنوبيًّا ورجلان مجريان من طاقم القارب.وقال فريق الاستجابة الكوري الجنوبي إن الشرطة المجرية أجرت تفتيشًا أمس الأربعاء للقارب بعد انتشاله من الماء أول من أمس الثلاثاء، لكنها لم تعثر على جثث الكوريين الأربعة المفقودين.ومن المقرر أن يقوم الجانب الكوري بعمليات البحث أيضًا في الساعة 4 بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت الكوري.وقد تم العثور على أربعة جثث، من بينها جثة لرجل مجري، داخل القارب في اليوم الأول من عمليات الانتشال.وفي الوقت نفسه، تم العثور على جثة تنتمي إلى شخص من أصل آسيوي، على بعد 110 كيلومتر في اتجاه مجرى النهر، مما قد يخفض عدد الركاب المفقودين إلى ثلاثة إذا تم تحديد هوية الجثة.