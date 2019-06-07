إخفاق تننظم فعالية مشتركة لبيان الخامس عشر من يونيو بين الكوريتين

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رفضت "بيونغ يانغ" اقتراح "سيول" تنظيم فعالية مشتركة في العاصمة الكورية الشمالية احتفالا بمرور 19 عاما على صدور البيان معربة عن قلقها من الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين الكوريتين.وكشفت لجنة الجنوب لتنفيذ البيان اليوم عن محتوى خطاب الرفض الذي أرسله الشمال في الثامن من هذا الشهر، وأعلن فيه رسميا إخفاق خطة التفعيل المشتركة بين البلدين والتي يتطلع إليها الشعب .ونتيجة لذلك أعلنت لجنة الجنوب أن كلا لجنتي تنفيذ البيان سيقيمان الفعالية كل بمفرده.وفي الإطار ذاته تقيم لجنة الجنوب مسابقة السيادة الوطنية احتفالا بمرور 19 عاما على صدور البيان في ساحة "كوانغ هوا مون" وسط سيول بدءا من الساعة الخامسة من يوم 15 من هذا الشهر.