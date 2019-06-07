كوريا والنرويج تتعاونان في تطوير الروبوتات وسفن المستقبل

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عقد الرئيس الكوري "مون جي إين" الذي يقوم حاليا بزيارته للنرويج مباحثات قمة مع نظيرته النرويجية "إيرنا سولبيرك" اليوم الخميس حيث اتفق الجانبان على تعزيزالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرالتعاون في مجال التقنيات المستقبلية بما فيها السفن الصديقة للبيئة والطاقة الهيدروجينية.جاء ذلك بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما اتفق الرئيسان على تقوية التعاون في تطوير الطاقة الهيدروجينية التي تعد مصدر الطاقة الصديقة للبيئة في المستقبل، بالإضافة الى مواصلة التعاون بينهما في مواجهة التغيرالمناخي. وتبادل الجانبان الأراء حول تلوث الهواء نظرا لتجربة النرويج التي تغلبت على مسألة تلوث الهواء عن طريق التعاون مع الدول المجاورة لها.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول إن أربع مذكرات تفاهم بشأن التعاون تم توقيعها في مجال الصناعات بين البلدين.والجدير بالذكر أن النرويج تمتلك تقنيات متقدمة في القطاعات المستقبلية المتعلقة بالسفن، وفازت كوريا الجنوبية بأكثر من نصف طلبات السفن التي قدمتها النرويج العام الماضي.