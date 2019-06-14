مون: قرار عقد قمة بين الكوريتين يعود إلى كيم جونغ أون

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن عقد قمة رابعة بين الكوريتين في شهر يونيو ليس أمرًا مستحيلا، والقرار في ذلك يعود إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقد أدلى الرئيس الكوري الجنوبي بهذا التصريح أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك في أوسلو، عقب قمته مع رئيسة الوزراء النرويجية "إيرنا سولبرغ".وردًّا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان "مون" و"كيم" الاجتماع مرة أخرى، حيث من المقرر أن يعقد "مون" قمة مع الرئيس الأمريكي "ترامب" في سيول هذا الشهر، قال "مون" إنه لا يعرف على وجه التحديد، لكن هذا أمر ممكن نظرًا لتجربة كوريا الجنوبية في ترتيب مؤتمرات القمة بسرعة. وقال إن التوقيت الدقيق لذلك سوف يحدده "كيم".كما تناول الرسالة الأخيرة التي أرسلها "كيم" إلى الرئيس "ترامب"، واصفًا إياها بأنها رسالة "مثيرة للاهتمام"، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يكشف عن تفاصيلها بأكثر مما كشف عنه "ترامب" بالفعل.وفيما يتعلق بالعلاقات بين الكوريتين، أكد "مون" على ارتباط تلك العلاقات بنزع السلاح النووي في الشمال.وقال إنه من أجل تطوير العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ بصورة جادة، فإن التعاون الاقتصادي أمر ضروري، بما في ذلك استئناف أعمال مجمع كيسونغ الصناعي.لكنه قال إن التعاون الاقتصادي لن يكون ممكنًا إلا بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة على النظام، لذلك يجب إحداث تقدم عملي في عملية نزع السلاح النووي.