ارتفاع مؤشر أسعار الصادرات والواردات بأكثر من 2%

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ارتفعت مؤشرات أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية، في الشهر الماضي، بأكثر من 2% مقارنة بالشهر الذي سبقه.ووفقًا لما نشره بنك كوريا اليوم الجمعة، فقد بلغ مؤشر أسعار الصادرات 103.16 نقطة في مايو، بارتفاع نسبته 2.6% مقارنة شهر أبريل.ووصل مؤشر أسعار الواردات إلى 113.66 نقطة في مايو، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالشهر نفسه.وأرجع البنك المركزي المكاسب الشهرية إلى ارتفاع سعر صرف عملة الوون المحلية مقابل الدولار، حيث ارتفع بمقدار 42.34 وون مقارنة بشهر أبريل، ليصل سعر الدولار إلى 1183.29 وون.كما ارتفعت أسعار تصدير السلع الصناعية الرئيسية بمقدار 2.6% في المتوسط، مع ارتفاع مؤشر أسعار الهواتف المحمولة بنسبة 3.7%.ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار تصدير منتجات الذاكرة الرقمية (DRAM) بنسبة 0.5%، وسط انخفاض الطلب العالمي لمنتجات شرائح الذاكرة.