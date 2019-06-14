اهتمام الجماهير بالمباراة النهائية لكأس العالم للشباب

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من المتوقع أن يتوجه المواطنون في سيول إلى الشوارع في عطلة نهاية الأسبوع، لتشجيع فريق كرة القدم للشباب تحت سن العشرين، حيث يسعى الفريق إلى تأمين أول بطولة لكأس العالم للشباب يوم الأحد القادم.وسوف تنظم العديد من المناطق في المدينة أحداثًا لمشاهدة المباراة النهائية. وذكرت منطقة "سوتشو" في جنوب سيول اليوم الجمعة أنها ستنظم حدثًا لتشجيع الفريق خارج محطة "كانغ نام" مباشرة، في الساعة 10 مساء السبت.وسوف يمكن للمشاركين في الحدث مشاهدة المباراة خلال الحدث، حيث سيتم وضع شاشة كبيرة لعرض المباراة.وسوف تقام المباراة النهائية بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا في "لودز" في بولندا، حيث ستبدأ أحداثها في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت الكوري.وقد فاز فريق الشباب الكوري على فريق الإكوادور بهدف مقابل لا شيء، في الدور قبل النهائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وإذا فاز في المباراة النهائية فسوف يصبح أول فريق وطني يحصل على بطولة الفيفا لكأس العالم للشباب.وقد تغلب الفريق على منافسيه خلال البطولة، حيث هزم الفريق الأرجنتيني والسنغالي والياباني.