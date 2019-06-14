رئيس الجانب الجنوبي لمكتب الاتصال المشترك يحضر المكتب لأول مرة منذ تنصيبه

Photo : YONHAP News

حضر"سوه هو" رئيس الجانب الجنوبي الجديد لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين اليوم الجمعة إلى المكتب في "كيسونغ" لأول مرة منذ تنصيبه.وقام المسؤول الجديد خلال أول حضور له بتشجيع المسؤولين الجنوبيين الذين يعملون في المكتب واستمع منهم لشرح حول أوضاع العمل.والجدير بالذكر أن الموظفين الجنوبيين يحضرون المكتب كل يوم اثنين ويعودون للبلاد كل يوم جمعة، بينما يحضر رئيس الجانب الجنوبي للمكتب بشكل منتظم، وهوغير مقيم في المكتب.ولم يتم اللقاء بين رئيسي الجانبين الجنوبي والشمالي، بسبب عدم حضور رئيس الجانب الشمالي "تشون جونغ سو" المكتب.وكان في استقبال رئيس الجانب الجنوبي "سوه" القائم بأعمال رئيس الجانب الشمالي "كيم يونغ تشول".