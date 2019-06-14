حفل تأبين للسيدة الأولى الراحلة لي هي هو

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أقيمت جنازة السيدة الأولى الراحلة "لي هي هو" في كنيسة "تشانغ تشون" الميثودية في سيول يوم الاثنين الماضي، بعد وفاتها الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 97 عامًا.وحث رئيس الوزراء "لي ناك يون" في كلمته في المناسبة المواطنين الكوريين على احترام وصية السيدة الأولى الراحلة عند وفاتها بنشر المحبة والوفاق العالمي.وقد نقل رئيس الوزراء وصية "لي"، التي قالت فيها إنها سوف تصلي في الجنة من أجل جميع الكوريين، وكذلك من أجل التوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية.وأضاف رئيس الوزراء أنه يعتقد أن الله سوف يجيب صلواتها.وتحدث الوزير "لي" أيضًا عن التزام الراحلة بحقوق المرأة، قائلًا إن أحلامها قد تحققت من خلال السياسات المختلفة التي طبقت خلال رئاسة زوجها.كما أشار أيضًا إلى جهود "لي" لتعزيز الديمقراطية، وتحسين العلاقات بين الكوريتين.وقد أقيمت مراسم تأبين منفصلة صباح الجمعة في مقبرة سيول الوطنية، حيث سيتم دفن "لي" جوار زوجها الراحل.وحضر التأبين نحو ألفي شخص، ومن بينهم النواب والقادة المدنيون ومواطنون عاديون.