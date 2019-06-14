وصول المساعدات الغذائية الفيتنامية إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس أن المساعدات الغذائية التي تبرعت بها الحكومة الفيتنامية قد وصلت إلى ميناء "نام بو" بكوريا الشمالية، لكنها لم تذكر حجم المساعدات الغذائية وأنواعها.وكان بعض المراقبين السياسيين ادعوا أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اشترط قيام الحكومة الفيتنامية بتقديم مساعدات غذائية خلال زيارته الأخيرة لفيتنام في شهر فبرايرالماضي لإجراء قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ومن جهة ثانية، قالت السفارة الروسية لدى "بيونغ يانغ" يوم الخامس من يونيو الجاري إن الحكومة الروسية قدمت 3900 طن من القمح لكوريا الشمالية عبر ميناء "نام بو" كجزء من إجمالي 50 ألف طن من القمح الذي قررت موسكو تقديمها لكوريا الشمالية .ومن المتوقع أن تقدم الصين مساعدات غذائية مجانية لبيونغ يانغ هذا العام، بعد أن قدمت لها ألف طن من الأرز و162 ألف طن من الأسمدة خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر من العام الماضي.وكانت الحكومة الكورية قدمت الثلاثاء الماضي 8 ملايين دولار من المساعدات الانسانية لكوريا الشمالية عن طريق برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف لتخصيصها في رعاية الأطفال والأمهات والحوامل، كما تدرس إمكانية تقديم مساعدات غذائية عن طريق منظمات دولية.