الحكومة تطلب حوالي 500 تريليون وون لميزانية العام القادم

Photo : YONHAP News

طلبت الحكومة الكورية ما يقرب من 500 تريليون وون أي ما يعادل 422 مليار دولار لميزانية العام القادم.وقالت وزارة المالية والتخطيط اليوم الجمعة إن إجمالي قيمة ميزانية العام القادم التي طلبتها جميع الهيئات الحكومية بلغ 498.7 تريليون وون، بزيادة 6.2% مقارنة بميزانية العام الحالي.وبالنظر إلى الخطة الحكومية التي تقضي بتسليم بعض مشاريع الإنفاق إلى الحكومات المحلية، ستقدرالزيادة المتوقعة بنسبة 7.3%.وزادت الطلبات المتعلقة بالرفاهية بنسبة 12.9% ، فيما قفزت الطلبات المعلقة بالأبحاث والتطويرإلى 9.1%.أما طلبات الإنفاق الدفاعي فزادت بنسبة 8%، بينما ارتفعت طلبات تمويل القضايا ذات الصلة بحماية البيئة بنسبة 5.4%.وتخطط وزارة المالية والتخطيط لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الطلبات قبل تقديمها إلى البرلمان يوم الثالث من سبتمبرالقادم للمصادقة عليها.