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أكدت الحكومة الكورية مجددا على ضرورة احترام مبدأ استقلالية الشركات بعد مطالبة السفير الأمريكي بسيول "هاري هاريس" بمشاركة هذه الشركات في الحملة الأمريكية ضد شركة "هواوي" الصينية.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية للصحفيين أمس الخميس بأن الوزارة ستحترم استقلالية الشركات الكورية من حيث التصرف في مواجهة التاثيرات المحتملة لشركة "هواوي" للاتصالات على شبكة الجيل الخامس من شبكة الاتصالات في البلاد، كما ستعمل على إيجاد وسيلة لاحتواء مثل هذه التاثيرات المحتملة على أمن الاتصالات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وكان السفير الأمريكي "هاريس" طالب الحكومة الكورية ثلاث مرات خلال الأيام العشرة الماضية بالمشاركة في الحظر الذي فرضته "واشنطن" على شركة "هواوي" الصينية.