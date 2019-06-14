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استقال رئيس إحدى شركات الترفيه الكورية الجنوبية، وسط مزاعم تعاطي بعض نجومها المشاهير للمخدرات، وغيرها من المخالفات.وقد أصدر "يانغ هيون سوك" بيانًا نُشِر على موقع شركة "واي جي" الترفيهية اليوم الجمعة، أعلن فيه أنه سيستقيل من جميع المناصب والواجبات في الشركة التي أسسها.وقال المطرب السابق والمنتج حاليًا إن صبره قد نفد بسبب الشائعات المشينة ضده وضد نجوم شركته، التي تنتشر كما لو كانت حقيقة.وأضاف أنه سيتنحى من أجل مصلحة الشركة وتحقيق نمو إضافي تحت قيادة المزيد من المديرين الموهوبين، وأعرب عن أمله في أن تؤدي استقالته إلى استقرار الشركة. وأكد "يانغ" أن حقيقة جميع التقارير الإعلامية والشائعات المتعلقة بالشركة سيتم الكشف عنها من خلال التحقيقات التي تجريها سلطات إنفاذ القانون.وتقول الشائعات إن المنتج البالغ من العمر 49 عامًا كان يحاول التستر على الادعاءات المتعلقة بتعاطي المخدرات ضد الفنان "بي آي"، أحد أعضاء الفرقة الشبابية "آي كون". وقد تعهدت وكالة الشرطة بإجراء تحقيقات شاملة في القضية.كما تعرضت بعض فرق الكي بوب الأخرى التابعة لشركة "واي جي" لشائعات مماثلة تتعلق بتعاطي المخدرات وبعض الجرائم الأخرى في السنوات الأخيرة.