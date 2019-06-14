مون يحث كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي

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طرح الرئيس الكوري "مون جيه إين"رؤيته للسلام في شبه الجزيرة الكورية، خلال كلمته أمام البرلمان السويدي اليوم الجمعة،مذكرا كوريا الشمالية بقرار السويد في الستينيات بالتخلي عن برنامجها النووي.كما قال الرئيس إن السلام لا يمكن تحقيقهإلا من خلال الحوار، مؤكدا أن الحوار وحده وليس الأسلحة النووية هو الذي سيجعل كورياالشمالية آمنة، وشدد على أهمية احترام كل نظام وضمان أمنه.ودعا "مون" كوريا الشماليةإلى إظهار رغبتها وعزمها على التخلي عن الأسلحة النووية للمجتمع الدولي، ومواصلة الحوارالثنائي والمتعدد الأطراف.وشدد على أن نزع السلاح النووي سيؤديإلى تأسيس مجتمع اقتصادي مشترك بين الكوريتين، وسيحول الإمكانات الاقتصادية لآسيا إلىحقيقة واقعة.ويأتي خطاب "مون" في أعقابالرسالة الأخيرة التي أرسلها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الرئيسالأمريكي "دونالد ترامب" في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وقد اتفق الزعيمانفي قمتهما الأولى التي عقدت العام الماضي في سنغافورة على السعي المشترك نحو نزع السلاحالنووي، لكن الطرفين عجزا عن تحقيق تقدم في الحوار بعد انهيار القمة الثانية بينهمافي هانوي في فبراير الماضي.ومن المقرر ان يعقد الرئيس "مون"قمة ثنائية مع رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفين" غدا السبت، ثم سيختتمزيارته التي استغرقت أسبوعا وزار خلالها ثلاث دول في شمال أوروبا، ليعود إلى سيول يومالأحد المقبل.