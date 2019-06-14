كوريا تحتل المركز الثاني في كأس العالم تحت 20 سنة

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA بعد خسارتها بنتيجة 3-1 أمام أوكرانيا في النهائي على ملعب لودز في بولندا يوم السبت.وسجل "لي كانج إن" هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة ليمنح كوريا الجنوبية تقدمًا مبكرًا، لكن أوكرانيا ردت الفعل بقوة وأحرزت ثلاثة أهداف لتظفر باللقب الأول في تاريخها.وسجل أهداف أوكرانيا، "فلاديسلاف سوبريها" في مناسبتين قبل أن يضيف "هورهي تسيتشفيلي" الهدف الثالث قبل دقيقتين من نهاية المباراة.وفشلت كوريا الجنوبية في الفوز بلقبها الأول في بطولة العالم للشباب FIFA، لكنها حققت أفضل أداء لها في المنافسات التي تقام كل سنتين، متجاوزة بذلك المركز الرابع في عام 1983 في المكسيك.