السياسية الحكومة الكورية تتبنى خططا تنموية ذات تأثير منخفض على البيئة

ستسعى الحكومة إلى تنفيذ خطط تنموية صديقة للبيئة في عمليات بناء المدن الجديدة حول العاصمة سيول.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأحد إنها ستوقع مذكرة تفاهم مع ثلاث وكالات حكومية اليوم الاثنين للتعاون من أجل التنمية منخفضة الأثر لمشروع الحكومة لبناء 110 آلاف شقة في مقاطعة "كيونغ كي".

ويذكر أن عبارة "التنمية ذات التأثير المنخفض" تشير إلى نهج مستدام في تخطيط الأراضي والتصميم الهندسي يتم من خلاله المحافظة على طبيعة المناطق كما هي بقدر الإمكان، وتقليل تأثير عمليات التطوير على الموارد المائية.

وأعلنت الحكومة الكورية الشهر الماضي أنها ستقوم ببناء مدن جديدة في "نام يانغ جو" و"كو يانغ" و"هانام" و"بوتشون" و"كيه يانغ" في منطقة "إنتشون".

وتخطط وزارة الأراضي لتبني منهج التطوير منخفض التأثير بنشاط من أجل بناء مناطق حضرية صديقة للبيئة، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء على ما يعادل ثلث مساحة تلك المناطق.



